Названы самые необычные и редкие вакансии на рынке труда РФ

Компания HeadHunter составила список редких и необычных вакансий на рынке труда. Его публикует РИА «Новости». В список вошли курьер-разведчик, хозяин жизни, эльф чистоты и повелитель пенных напитков.

В компании отметили, что необычные вакансии бывают разными — от уникальных, не более одной в год, до нескольких сотен за год, которые просто выглядят нестандартно на фоне прочих предложений.

В Тюмени, к примеру, ищут пивного сомелье. Ему предлагается заработная плата от 250 тысяч рублей. Соискатель должен проводить пивные дегустации, разбираться в сортах пива и иметь опыт работы пивоваром не менее пяти лет. При этом в Архангельске претенденту на позицию повелителя пенных напитков обещают платить лишь от 25 до 50 тысяч рублей.

Санкт-Петербург предлагает любителям поесть вакансию дегустатора бургеров и фастфуда. Потенциальный сотрудник должен посещать рестораны, кафе и фуд-корты и пробовать там бургеры, шаверму, закуски и напитки. Оплачивает счета компания. Зарплата для кандидата — от 50 300 до 56 700 рублей.

В Пензе оператор недвижимости находится в поисках хозяина жизни. Ему обещают платить от 70 тысяч рублей, а вто что входит в обязанности сотрудника. работодатель не раскрыл.

«Яндекс» приглашает на работу курьеров-разведчиков. Они не только должны доставлять еду, но и посещать раздичные компании, собирая о них данные.

В Смоленске разыскивается детектив торгового зала, призванный предотвращать нештатные ситуации, проводить задержания и передавать нарушителей полиции.

Росто-на-Дону открыл вакансию сопровождающего на свидания на крыше. Подошедшему по всем параметрам кандидату обещают платить от 25 до 35 тысяч рублей.

Также в России целую россыпь сказочных персонажей, готовых стать сотрудниками конкретных компаний. В частности, красноярским работодателям нужна фея или эльф чистоты, челябинским — фея по корпоративной культуре, а в Москве необходим хранитель счастья пользователей.