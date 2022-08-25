Названы самые недорогие направления для осеннего отдыха

Дешевле всего этой осенью можно отдохнуть за рубежом в Абхазии. Также наиболее доступными для россиян остаются Турция, Египет, ОАЭ, Армения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на туроператоров.

«В связи с тем, что на данный момент ассортимент стран не так велик, топ-5 бюджетных направлений выглядит так: Абхазия — стоимость стартует от 26 тысяч рублей за неделю в сентябре за двоих, Турция — от 64 тысяч рублей, Египет — от 80 тысяч рублей, ОАЭ — от 100 тысяч рублей, Мальдивы — от 152 тысяч рублей», — рассказали представители Anex Tour.

Стоимость туров на первый месяц осени почти по всем этим направлениям уменьшилась по сравнению с августом, поскольку заканчивается «высокий» сезон. При этом цены на путевки в ОАЭ немного поднялись в связи с наступлением лучших погодных условий.

«Интурист» уточнил, что самые доступные по цене туры продаются в Египет, Абхазию, Армению, Бахрейн и Иран.

Турция является наиболее популярной страной для отдыха. Осенью в стране начинается бархатный и самый комфортный сезон, поскольку семьи с детьми школьного возраста возвращаются Также востребованы путевки на осень в Египет, Казахстан, Абхазию, ОАЭ, Венесуэлу, на Мальдивы, в Таиланд.