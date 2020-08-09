Названы самые малочисленные народы России

Самый малочисленный народ России — это чамалалы. 10 лет назад их было всего 24 человека. Представители этого народа живут в Чечне и Дагестане. В список малочисленных российских народов, представителей которых осталось меньше тысячи, попали водь (33 человека), ижорцы (169 человек), орочи (441 человек), негидальцы (480 человек) и удэгейцы (620 человек).

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на медиаофис Всероссийской переписи населения, все малочисленные народы пересчитают в 2021 году.

«В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами, которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев», — рассказали агентству в медиаофисе переписи. В 1967 году их было более четырех тысяч человек, пишет Ura.ru.

По данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года, в России 47 этносов, которые относят к малочисленным народам. Они живут на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняют традиционный образ жизни и насчитывают менее 50 тысяч человек.

9 августа отмечают Международный день коренных народов мира. В России всего проживают более 190 народов.