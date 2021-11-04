Названы самые любвеобильные регионы

Результат народного исследования эмоционального состояния жителей российских регионов, так называемый «индекс любви», показал, что лидерами стали Крым и ЯНАО. В основу работы легли сообщения жителей в социальных сетях.

В конце списка оказались жители Якутии и Магадана. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Авторы работы считают: если в регионе благоприятная обстановка, в соцсетях жители будут чаще выражать любовь, агрессия появляется в тех местах, где слишком много проблем.

Для анализа эксперты брали сообщения на русском языке, опубликованные во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, а также на форумах и в блогах. Посты охватывали период с 6 по 17 октября 2021 года.

Всего специалисты изучили 817 тысяч сообщений. Они были написаны от первого лица и в настоящем времени. В результате выяснилось, что 82,42% из них были посвящены любви, а 18,56% — ненависти.

Например, жители Северной Осетии очень часто писали о красоте природы, в Алтае восхищались горными пейзажами, жители Ненецкого округа писали о любви к родственникам и друзьям. Также аналитики выяснили, что больше всего о любви пишут в Instagram, когда как в Twitter можно чаще встретить злые посты.