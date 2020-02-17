Названы самые криминальные города для открытия ресторанов и магазинов

Уфа, Набережные Челны и Сочи признали самыми опасными городами России для ведения бизнеса. Среда для предпринимательской деятельности благоприятна в городах-миллионниках.

Рейтинг криминогенности составили эксперты компании «Delta Системы безопасности». Результаты их исследования опубликовало РИА «Новости».

Специалисты сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования и число объектов, которые находятся в каждом регионе под охраной. Так они определили наиболее опасные и безопасные города.

Первое место заняла Уфа, на втором с небольшим отрывом — Набережные Челны, Сочи — на третьем.

Эксперты Delta заметили, что безопаснее всего торговому бизнесу в городах-милионниках. В них формируется благоприятная среда для его развития. На первом месте здесь оказался Екатеринбург, следом идут Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.

Руководитель «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков заметил, что чаще всего противоправные действия люди совершают в пьяном состоянии. Подобных инцидентов около 70%.

«Оставшиеся 30% приходятся на доступность имущества в ночное время и открытую выкладку товаров на витринах», — заключил Цыбаков.