Названы самые красивые дети политиков

Дети современных политиков часто не идут по стопам своих родителей, хотя бывают исключения. При этом многим из них не очень нравится, когда их считают просто носителями известных фамилий. Сайт «Дни.ру» назвал трех самых красивых детей современных политиков.

Николай Лукашенко

Младшему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко уже пророчат политическую карьеру. Юноша уже успел принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, а также побывал на параде Победы в Москве.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, Николай часто присутствует на встречах отца с мировыми лидерами, иногда выступая в качестве переводчика. В свободное время молодой человек играет в хоккей, а также отлично играет на фортепиано.

Елизавета Пескова

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова училась в Шотландии и Франции. По настоянию отца она приехала в Москву и поступила Институт стран Азии и Африки, но спустя год вернулась в Париж, где окончила школу бизнеса. Несмотря на известную фамилию и высокопоставленного отца, Елизавета самостоятельная и полностью обеспечивает себя сама с юных лет.

Источник фото: РИА «Новости»

Она вспоминала, что когда приехала в Москву на летние каникулы, отец ей выдал на расходы 30 тысяч рублей на все время. Когда ей исполнилось 18 лет, родители прекратили всякую финансовую поддержку дочери.

Сейчас Елизавета Пескова работает вице-президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив, сотрудничает с модными брендами и ведет свой блог, где открыто высказывается о ситуации в стране.

Мариам Пашинян

Старшая дочь премьер-министра Армении Никола Пашиняна после окончания школы уехала в Эстонию, где окончила Тартуский университет.

Источник фото: личные соцсети

Сейчас Мариам работает в крупнейшей в Армении IT-компании «Диджитейн» и ведет популярный блог, на который подписаны более 90 тысяч человек. По данным СМИ, ходили слухи о политических амбициях старшей дочери армянского премьер-министра. Однако эти сообщения так и не подтвердились.