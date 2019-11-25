Названы самые конкурентные профессии в России

«Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актерские мастерские», - рассказал проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов.

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Собеседник RT отметил, что сложности с поиском работы в творческой среде — это традиционная ситуация. Сафонов подчеркнул, что количество рабочих мест для актеров и музыкантов строго ограниченно и оно не растет, а желающих прославиться и заявить о себе россиян очень много.

В образовательном учреждении сообщили, что со сложностями в поиске работы сталкиваются соискатели в сфере юриспруденции, маркетинга, экономики и финансов. Непросто на рынке труда также приходится архитекторам, дизайнерам и специалистам по связям с общественностью.

Ранее специалисты Института развития интернета рассказали, что развитие современных технологий поставило под угрозу существование профессий таксиста, продавца и грузчика.