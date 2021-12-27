Названы самые комфортные регионы по условиям труда для пенсионеров

Самые комфортные условия труда для пенсионеров созданы в столичных регионах, а также в некоторых областях центральной части страны. Об этом сообщило РИА «Новости» по результатам собственного исследования.

Рейтинг привлекательности регионов по условиям труда составляли с помощью индекса. Показатель рассчитывался на основе девяти составляющих, в том числе уровне зарплаты пенсионеров, их занятости и так далее.

Согласно результатам анализа, в регионах наблюдается неоднородная ситуация на рынке труда для пожилых людей. Значение индекса оказалось разбросанным в диапазоне от 12 до 70 баллов. Лидерами рейтинга оказались Москва и Петербург. Индексы этих городов составили 70 и 69,2 балла соответственно.

Ленинградская и Московская области тоже показали хорошие результаты. Первый регион расположился на третьем месте, получив оценку 60 баллов. Подмосковье заняло шестое место с результатом 55,6 балла. Вместе с ними в первую десятку вошли Воронежская, Нижегородская, Ростовская, Калининградская и Рязанская области, а также Краснодарский край.

Аутсайдерами рейтинга стали Алтай, Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия и Карелия. Индекс этих регионов оказался ниже 23 баллов.