Названы самые качественные сливочные сосиски в России

Специалисты Роскачества проверили сливочные сосиски. Оказалось, что четверть продукции не соответствует нормам безопасности. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Роскачество взяло образцы продукции 20 российских марок из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Белгородской, Новосибирской областей. Сосиски проверили по 145 показателям безопасности и качества.

Оказалось, что только продукция торговой марки «Дымов» соответствовала всем нормативам и законодательным требованиям, а также требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Во всех образцах специалисты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, радионуклидов. Также не найдены бактерии групп кишечной палочки, листерий, сальмонелл, антибиотики, искусственные красители, консерванты, растительные белки, соя.

Однако в сосисках марок «Клинский», «Черкизово», «Велком» обнаружили повышенные уровни общего количества микроорганизмов. В продуктах от ЗАО «Атрус» найдены патогены. Кроме того, эксперты не нашли в сосисках Великолукского мясокомбината говядины.

«Не обнаружена ДНК крупного рогатого скота (говядины), хотя она заявлена в составе на первом месте, то есть говядины в этих сосисках должно было быть больше, чем свинины. По результатам исследования, в этих сосисках обнаружена только ДНК свиньи», — говорится в сообщении.

В шести образцах присутствовал крахмал, хотя его наличие по ГОСТу не разрешено.