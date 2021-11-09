Названы самые грязные места в самолете

Самые грязные места в самолете — это столик, задний карман сидения и туалет. Об этом рассказало РИА ФАН со ссылкой на сайт Karliam.

Уточняется, что карман на сидении часто принимают за место для мусора. Также пассажиры часто трогают столик. При их использовании следует не забывать про антибактериальные средства.

Кроме того, грязными являются ковролин, так как по нему ходят, и туалет.

Стюардесса рассказала, зачем в начале полета пассажиров просят выключить телефоны и убрать наушники. Такое требование предъявляют к пассажирам из-за того, чтобы привлечь их внимание к демонстрации спасательного оборудования и к инструкции на случай аварийных ситуаций.