Названы самые грибные районы Петербурга и Ленобласти

В регионе традиционно самым грибным считается Выборгский район, а в Санкт-Петербурге — Курортный. Хотя в любом районе можно отыскать грибные места.

«Каждый уважающий себя грибник свои места держит в секрете», — рассказала специалист.

Она дала самый важный совет — не брать незнакомые грибы. Если знаний не хватает, нужно расспросить опытных грибников, внимательно изучить определители или сфотографировать находку и выложить ее в соцсети.

В Ленобласти можно спокойно собирать грибы с трубчатым гименофором — это когда под шляпкой трубочки, а не пластинки. Среди них нет ядовитых, отметил портал Newinform.

Исключение представляет желчный гриб, похожий на подберезовик или даже белый. Он очень горчит. Определить его очень легко по розоватому трубчатому слою.

«Горчит он ужасно. Поэтому возможность ошибки минимальна», — добавила Калинина.

А еще она напомнила, что грибы не стоит есть сырыми.