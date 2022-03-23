Названы самые энергозатратные бытовые приборы

Больше всего электроэнергии «съедают» утюг, пылесос, чайник и стиральная машина. Об этом Ura.ru рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Москва, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин.

Стирать и гладить лучше в ночное время, пылесосить, если пылесос проводной, — по возможности тоже (но не забудьте убедиться, что шум не мешает соседям).

«Самые прожорливые электроприборы нужно по возможности перевести в вечерний режим. Использовать после 11 часов вечера по двухтарифным счетчикам, что позволит сэкономить значительно. Это чайники, кипятильники, стиральные машины, утюги и пылесосы. Те, которые единовременно берут большую мощность. Если кто-то сможет свой образ жизни так поменять, то он увидит, что почти в два раза сократиться количество потребляемой электроэнергии», — посоветовал Крохин.

Он добавил, что ноутбуки, телевизоры и другие приборы лучше отключать от сети, когда они не используются, поскольку они продолжают потреблять электроэнергию.