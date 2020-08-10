Названы самые эффективные способы сэкономить на ипотеке

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский назвал самые эффективные способы сэкономить на ипотеке.

По его словам, нужно выбирать банк с самыми низкими ставками и внимательно изучать их условия, информирует «ФедералПресс».

«Поиск „интересных историй“ — точечных вариантов на рынке, позволит оптимизировать всех процесс приобретения недвижимости в ипотеку», — пояснил специалист.

Он отметил, что при оформлении ипотеки необходимо выяснить у банка все возможные способы подтверждения платежеспособности. Так, в доходной части учитывается заработная плата по форме 2-НДФЛ, дивиденды и прочее. В расходной части — чеки на крупные покупки и квитанции о погашении других кредитов.

Лазовский рассказал, что рефинансирование ипотеки может в разы уменьшить процентную ставку. Он посоветовал все лишние средства вкладывать в погашение кредита. Также лучше выбрать квартиру с ремонтом, чтобы не тратить дополнительные деньги. Помимо прочего, можно отказаться от услуг риэлтора.

Эксперт напомнил, что при рождении второго ребенка женщина получает материнский сертификат, который при желании направляется на погашение ипотечного кредита.