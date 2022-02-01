Названы самые дорогие и дешевые города для жизни в России

Росстат составил список самых дорогих и дешевых российских городов для жизни. Больше всего приходится платить в Анадыре на Чукотке, а меньше — в Назрани в Ингушетии.

Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в населенных пунктах страны за 2021 год. Всего в список вошли 290 городов и поселков городского типа. Согласно документу, самые высокие цены установлены в Анадыре. Там набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% больше по сравнению со среднероссийским показателем.

При этом Москва и Санкт-Петербург не вошли даже в первую десятку самых дорогих городов. За Анадырем последовали якутские Зырянка и Мирный. Еще в пятерку лидеров попали камчатские Палана и Петропавловск-Камчатский.

Дешевле всего оказалось жить в Назрани, где ценник на товары и услуги на 25% меньше по сравнению с другими городами. Также в перечень попали чувашский Канаш, населенные пункты Мордовии и Саратовской области. Как подчеркнул Росстат, в Анадыре товары и услуги стоят в два раза дороже, чем в Назрани.