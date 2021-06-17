Названы самые дешевые зарубежные направления в июне

Туроператоры выяснили, что во второй половине июня россиянам дешевле всего обойдется отдых в Каире и ОАЭ. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на представителей рынка.

В частности, недельный отдых будет стоить около 70 тысяч на двоих.

«Самый дешевый вариант комфортного отдыха за границей на данный момент — Каир. Если за 70 тысяч в Эмиратах можно пожить в отелях три-четыре звезды с завтраками, то в Египте за те же деньги турист получает „четверку“ или даже „пятерку“ all inclusive», — рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Путешественникам перед посадкой в самолет в ОАЭ нужно будет предъявить результат ПЦР-теста, одного сертификата о вакцинации пока недостаточно. В Каире условия въезда такие же.

В Армению во второй половине июня можно слетать в среднем за 21,7 тысячи рублей туда и обратно, рассказали в сервисе «Туту.ру». Перед поездкой нужно вакцинироваться «Спутник V», тогда ПЦР-тест будет не нужен.

Неделя в четырехзвездочном отеле на побережье Греции с завтраками обойдется в 100—120 тысяч рублей на двоих. Еще дороже стоит отдых на Кубе, Мексике, на Мальдивах и Сейшелах.

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко ранее рассказал, что сейчас большим спросом пользуются путевки в детские лагеря в Крыму, Краснодарском крае и других южных направлениях.