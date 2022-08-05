Названы самые дефицитные профессии в российской промышленности

Больше всего российские промышленные предприятия испытывают нехватку главных инженеров, технологов и механиков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Спрос на специалистов этих профессий вырос на 58% за последние полгода. Претенденты на такие должности могут претендовать в среднем на доход от 150 тысяч до 270 тысяч рублей.

Проблема больше всего касается таких отраслей, как металлургия, судостроение и радиоэлектроника. Также она очевиднее в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Эксперты отмечают, что образовательные программы не успевают за нуждами рынка.

Для решения проблемы необходимы интенсивные курсы, упор в которых будет сделан на практику. Также необходимо больше бюджетных мест для целевой подготовки кадров по запросам отраслей и регионов.

Чтобы собеседование для кандидата на вакансию закончилось успешно, можно воспользоваться несколькими приемами, которые перечислила психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. Первым, что стоит сделать, это расположить к себе человека. Для этого нужно смотреть ему в глаза. Масолова отметила, что не следует смотреть в сторону или вниз, а лучше смотреть на собеседника в тот момент, когда он что-то вам говорит.