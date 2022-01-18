Названы самые частые штрафы для собственников жилья

Юристы рассказали, за что чаще всего штрафуют собственников жилья. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Адвокат Ирина Баханович уточнила, что могут оштрафовать за большое количество мусора в квартире или захламление общей территории в подъезде.

«Мы не имеем права хранить даже велосипеды и санки. Это все может создавать пожароопасную ситуацию и быть препятствием для эвакуации», — пояснила она.

Также могут оштрафовать тех, кто портит в подъездах стены или курит в общественных местах. Баханович уточнила, что курить запрещено и на балконах.