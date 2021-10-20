Названы самые частые причины увольнений в России

Россиян чаще всего увольняют с работы за аморальные поступки и плохие отношения с коллективом. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования» написал РБК.

Основной причиной увольнения большинство опрошенных (45%) назвали совершение проступка. Напряженные отношения с коллегами назвали 36% респондентов.

А 32% рассказали, что могут попрощаться с работником, если он постоянно опаздывает, часто болеет или отпрашивается. Еще 29% готовы расстаться с сотрудником, если он отвлекается. При этом 27% заявили, что недоступность в рабочее время также является поводом расторгнуть трудовой договор.

Увольнение сотрудника в случае его отказа от сверхурочной работы допустили 6% опрошенных.

Вариант «другое» выбрали 16% респондентов. Обычно в этой графе среди возможных причин увольнения указывали личную неприязнь или то, что работник не справляется с обязанностями.

Увольнять работников в этом году приходилось 80% предпринимателям. При этом около 70% опрошенных заявили, что сотрудники обычно уходили по собственному желанию.

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