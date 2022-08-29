Названы самые частые причины отравления детей на отдыхе

Врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Ирина Чащина перечислила самые частые причины отравления детей во время отдыха. Об этом написал сайт kp.ru.

Медик заявила, что перед тем, как покормить своего ребенка, следует убедиться, что блюда в кафе или ресторане прошли тепловую обработку непосредственно перед подачей на стол.

Как уточнила врач, употребление сырых продуктов всегда связано с высоким риском отравления, и это нужно помнить при отдыхе с детьми. Кроме того, стоит не забывать о личной гигиене, то есть мыть руки перед приемом пищи.

Самые частые «отравители» у детей — это молочные продукты, яйца (особенно сырые), мясные блюда, рыбные блюда (особенно с сырой рыбой), кондитерские изделия с кремом, домашние консервы и соления, скоропортящиеся продукты, продукты с нарушением целостности упаковки и сроков хранения, корнеплоды и зелень (их не всегда тщательно промывают), резюмировала Чащина.