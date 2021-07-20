Названы самые частые причины отгулов у россиян

Сервис «Работа.ру» провел исследование, в котором попытался выяснить самые частные причины отгулов у работающих россиян. Более пяти тысяч респондентов из разных регионов страны приняли участие в этом опросе, написал RT.

Оказалось, что 44% опрошенных чаще всего берут выходной на работе из-за посещения врача. Не с кем оставить маленьких детей 22% респондентов, а 20% не выходят на работу из-за плохого самочувствия.

Далеко не все причины, по которым люди отпрашиваются с работы, являются важными. Так, например, 18% участников исследования ответили, что могут пропустить рабочий день из-за получения срочной доставки. А 17% россиян могут просто проспать работу.

Внезапное появление друзей или родственников дома может заставить некоторых взять отгул — так ответили 9%. Но самая необычная причина прогула оказалась у 6% опрошенных — они способны не прийти в офис из-за хорошей погоды.