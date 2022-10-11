Названы самые частые претензии к новостройкам | 360°

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Названы самые частые претензии к новостройкам

Domeo: чаще всего люди жалуются в новостройках на внешние дефекты

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Собственники обнаруживают дефекты в новостройках в 90% случаев. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на компанию Domeo.

По данным сайта «Дни.ру», жители новостроек регулярно сталкиваются с внешними повреждениями — сколами, царапинами, коррозией, трещинами. Причем чаще всего подобные недочеты обнаруживаются на окнах.

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Также распространены отклонения по горизонтали и вертикали или плохое качество работ, например, неправильно затертые швы или неотрегулированные оконные створки.

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«Самые вопиющие случаи — проложенная по диагонали проводка или канализация с контруклоном», — заключила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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