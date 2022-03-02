Названы самые частые покупки россиян в торговых центрах за неделю

Самыми посещаемыми отделами российских торговых центров за последние дни стали аптеки и продуктовые магазины. Покупатели приобретают импортные лекарства и продукты питания долгого хранения. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РИА «Новости».

Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко заявил, что никаких изменений в количестве покупателей не заметил. Все всплески связаны только с приобретением подарков к 8 Марта.

«Те покупатели, что приходят за крупными покупками на фоне ожидаемого роста цен, не вносят существенный вклад в повышение трафика», — пояснил он.

Генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин отметил, что в прошлые четверг-пятницу из-за резкого повышения цен на гаджеты и технику покупатели бросились в торговые центры. Но к началу этой рабочей недели ажиотаж уже спал.

«Зафиксировали снижение на 15% от средних показателей аналогичных дней», — пояснил он.

Россияне переключились на покупку товаров первой необходимости. Именно в этом сегменте ретейла зафиксировали повышенный спрос в последние дни. Таким наблюдением поделился президент компании Magic Group Александр Перемятов. Эксперт пояснил, что людьми сейчас движет страх дефицита товаров и роста цен.

«В отличие от „пандемийного“ спроса, люди покупают не гречку, а товары долгого хранения плюс импортные, особенно лекарства», — добавил он.

Общий трафик покупателей торговых сетей на прошлой неделе вырос на 1,5% по отношению к предыдущей неделе, отметила директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина. По мнению экспертов, самыми популярными местами в торговых центрах стали банкоматы, где люди снимали наличные.

Одним из факторов, позволяющих держать трафик в торговых центрах, являются банкоматы, добавил Перемятов. «Люди стремятся снять наличные и часто тратят их там же — в ТЦ», — сказал он.