Названы самые частые ошибки во время «Тотального диктанта»

В этом году текст «Тотального диктанта» был сложным как орфографически, так и пунктуационно. Участники акции путались в запятых и писали «не сложно» слитно. Об этом рассказал председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

«Текст был в первую очередь сложным пунктуационно. Пунктуация доставила немало проблем участникам. Хотя и в орфографии тоже были свои сложности. Можно назвать некоторые такие конкретные примеры: в первой части текста было слово „не скоро“. <…> И вот это „не скоро“, которое нужно было написать только раздельно, было много ошибок, встретилось слитное написание», — приводит РИА «Новости» слова Пахомова.

Как уточнил председатель совета просветительской акции, сложности вызвали слова «тормошить», «сетчатка» и «промокнуть». Последнее люди часто писали через «а».

Жители Подмосковья писали «Тотальный диктант» на 1,1 тысячи площадках в 708 населенных пунктах 10 апреля. В этом году одним из авторов текста стал писатель-фантаст Дмитрий Глуховский. Акция проходит в России с 2004 года.