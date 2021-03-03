Названы самые частые ошибки участников рабочих видеоконференций

Многие офисные работники остались на удаленке и все совещания проводят в приложениях для видеоконференций. Расслабленная домашняя обстановка приводит к тому, что многие забывают о своей внешности и приходят на встречи с коллегами в неподобающем виде. Исследовательский центр сайта SuperJob назвал основные промахи, которые допускают сотрудники.

На первом месте оказалось использование нецензурной лексики. Чаще всего такое происходит, когда человек забывает выключить микрофон. На втором месте ошибок работы в онлайн-режиме стало отсутствие дресс-кода, неопрятная одежда или обстановка на заднем фоне.

После перехода на удаленную работу каждая десятая компания ввела для сотрудников дресс-код на время пресс-конференций. Часто спикеры появлялись в пижамах на важных переговорах. Отключение камеры или звука после выступления могло приводить к тому, что коллеги и руководство наблюдали крики детей или животных на заднем фоне, что также вызывало дискомфорт.

Ошибками назвали скучное изложение информации с использованием узких профессиональных терминов, плохо подготовленную презентацию, путаницу в именах руководящего состава и неграмотную речь.

Мужчины совершают подобные ошибки чаще, чем женщины — 15 против 12%. Признают свои проколы больше всего работники в возрасте до 34 лет. При этом более половины участников видеоконференций заявили, что смогли избежать таких промахов.

В опросе приняли участие 1600 респондентов из 355 городов России.