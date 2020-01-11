Названы самые частые нарушения ПДД в России в 2019 году

«За девять месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено более 100 миллионов постановлений о назначении административных штрафов», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы. Чаще всего россияне превышали скорость, не соблюдали требования дорожных знаков или разметки и проезжали на красный сигнал светофора.

Граждане России также нарушали правила расположения транспортного средства на дороге, не пристегивались ремнями безопасности или ездили на мотоциклах и мотороллерах без шлемов. Полицейские часто штрафовали водителей автомобилей с затонированными стеклами.

С начала 2020 года в России стали действовать поправки в ПДД, изменившие перечень документов, которые необходимо предъявить сотрудникам ГИБДД при проверке, пишет «Газета.ru». Теперь водителям не обязательно возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Страховку полицейским можно предъявить в виде электронного документа.