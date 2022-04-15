Названы самые частые нарушения ПДД в Москве

Сейчас самыми частыми нарушениями ПДД в Москве являются пересечение разметки в неположенном месте и превышение скорости, однако в этот список могут также войти непристегнутые ремни. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер.

По его словам, разметку нарушают из-за того, что в Москве она сложная и часто меняется. Часто водители просто не успевают перестроиться, не нарушив правила.

Что касается ремней безопасности, это уже вина самих водителей. На дорогах появляется все больше камер, контролирующих ремни — возможно, это приведет к более ответственному отношению.

«Количество таких камер увеличивается, и увеличится еще больше. Если по цифрам говорить, то прирост произойдет к 2024 году на 223%, по сравнению с 2017 годом. Это достаточно много, намного больше, чем во всей Европе. История с ремнем, она, на самом деле, очень правильная. И огромное количество водителей в нашей стране почему-то не желают пристегиваться. Мы будем штрафоваться. И дай бог, чтобы только штрафы, а не смертельные случаи. Если люди не привыкнут пристегиваться, если люди не перестанут покупать вот эти вот дурацкие заглушки, то этот штраф будет ещё более распространен, чем сейчас», — сказал Хайцэер.