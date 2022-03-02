Названы самые благополучные регионы России

Индекс кредитного благополучия регионов РФ по итогам 2021 года возглавили Магаданская область, Чукотка, ЯНАО, Сахалинская область и НАО. Всего в топ включили 35 российских субъектов.

Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО), сообщили «Известия». Специалисты основывались на данных Росстата и ЦБ по итогам 2021 года.

В первую десятку рейтинга также включили Москву, Якутию, Мурманскую область, Камчатский край и Ингушетию.

Составляли его по четырем показателям — размеру кредитов на душу населения, уровню зарплаты, минимальной стоимости жизни и индексу закредитованности. Последний авторы исследования назвали одним из значимых показателей финансового благополучия населения.

«Чем выше кредитная нагрузка, тем труднее жителям финансировать свои повседневные потребности», — отметили в ФоРГО.

Во второй десятке регионов — Санкт-Петербург, ХМАО, Красноярский край, Амурская область, Крым, Иркутская область, Забайкальский край, Кемеровская область, Севастополь и Дагестан.

Хабаровский край и Чечня попали в третью вместе с Еврейской автономной областью, Коми, Челябинской, Белгородской, Архангельской, Томской областями, Хакасией и Курской областью.

В конце списка оказались Приморский край, Астраханская и Тульская области, Кабардино-Балкария и Липецкая область.

По мнению экспертов, позиции регионов в рейтинге в ближайшее время могут измениться из-за антироссийских санкций и экономической нестабильности.