Общество 19 июня 2023, 03:21 Названы самые благополучные регионы России РИА «Новости»: ЯНАО, НАО и Москва стали лидерами регионов по доходам населения Freepik

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Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва возглавили рейтинг российских регионов по доходам населения. Исследование провели специалисты РИА «Новости».

Также в первую пятерку вошли Магаданская область и Чукотский автономный округ.

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При составлении рейтинга эксперты высчитали отношение среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг за 2022 год. Среди дополнительных факторов — доля населения за чертой бедности и годовая динамика этого показателя.

На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия. оказалось, средний житель этой республики примерно в три раза беднее жителя Ямала.

Ранее, выступая на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян.