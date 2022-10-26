Названы самые безопасные районы Санкт-Петербурга на случай массовой эвакуации | 360°

Общество 26 октября 2022, 00:32 Названы самые безопасные районы Санкт-Петербурга на случай массовой эвакуации Смольный назвал семь наиболее безопасных районов Петербурга на случай эвакуации при ЧС РИА "Новости"

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Власти Санкт-Петербурга подготовили список наиболее безопасных районов города. В случае ЧС сюда можно будет эвакуировать население.

Перечень районов разместили на официальном портале городской администрации в документе проекта «Об определении безопасных районов Санкт-Петербурга».

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В список попали три северных и четыре южных района Северной столицы, которые удалены от центра. Всего в Санкт-Петербурге 18 административных районов.

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«Определить безопасными районами Санкт-Петербурга следующие административные районы: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый», — отмечено в документе.

Главам районных администраций поручили донести эту информацию до организаций, расположенных на их территории.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении базового уровня готовности в Санкт-Петербурге. Оперативный штаб, который будет исполнять различные меры по безопасности населения, возглавил губернатор Александр Беглов, сообщало РИА ФАН.