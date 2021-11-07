Названы самые бесполезные покупки, сделанные в «черную пятницу»

Аналитики провели исследование и выяснили, что больше половины опрошенных россиян хотя бы раз покупали товары в «черную пятницу». Из них 30% уточнили, что спокойно бы без них обошлись. Например, самыми бесполезными спонтанными покупками стала вставная челюсть, платье для кошки, клоунский костюм, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. Выяснилось, что 36% респондентов не верят, что с помощью этой акции можно реально сэкономить. Еще часть — вовсе не слышали о таких акциях.

Как правило, россияне ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Опрос показал, что товары для детей и косметику покупает каждый третий. Немного меньше покупателей интересуются в этот период товарами для животных. Еще реже россияне хотят приобрести в «черную пятницу» книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби.

Около 10–20 тысяч рублей готов потратить на этих распродажах каждый пятый опрошенный, еще 29% планируют потратить в районе 5–10 тысяч рублей. Лишь 13% хотят уложиться в сумму до 50 тысяч рублей. Некоторые россияне расстраиваются, когда узнают, что товары стоят так же и в обычные дни.

Экономист Игорь Качалов ранее рассказал «360», как выгодно купить товары в «черную пятницу». Он перечислил самые распространенные уловки маркетологов.