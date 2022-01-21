Названы сайты с самыми агрессивными пользователями

Главной интернет-платформой, чьи пользователи производят наибольшее количество агрессивного контента, стал один из крупнейших форумов по игре Dota2. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Brand Analytics.

«У одного из крупнейших форумов по игре Dota 2 — prodota.ru — первое место и более 36% публикаций, содержащих агрессивную лексику», — говорится в отчете.

На втором месте расположился анонимный имиджборд 2ch.hk («двач»). Здесь 35% контента с агрессивностью. Третья строчка досталась развлекательному молодежному порталу «ЯПлакалъ».

В первую тридцатку русскоязычных доменов с высокой долей агрессивного контента в целом вошли различные развлекательные сервисы, форумы, социальная сеть и новостные порталы.

Единственной соцсетью в перечне стал Twitter. В ноябре прошлого года агрессивную лексику содержало чуть меньше 15% русскоязычного контента.

Самой посещаемой платформой в 2021 году стал TikTok. Этому ресурсу удалось обойти даже Google. Лидером в мире соцсеть стала еще в феврале прошлого года. В основном TikTok удерживал первую строчку начиная с августа. На второй строчке сайт Google, а замкнул тройку лидеров Facebook. В топ-5 вошли Microsoft и Apple.