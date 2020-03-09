Названы российские вузы с самыми дорогими дипломами

Стоимость обучения в самых престижных российских вузах достигла миллиона рублей в год. Самыми дорогими оказались дипломы МГИМО, ВШЭ, МГУ и московской консерватории. Большинство российских школьников не хотят идти в колледжи и сразу нацеливаются на высшее образование. В РПЦ между тем посчитали, что девочкам образование без надобности.

Каждый второй вчерашний школьник мечтает о высшем образовании, в том числе троечники. Такие сведения привел сайт «Российской газеты» со ссылкой на многолетнее исследование, которое провели эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) — российского вуза, который предоставляет студентам очень недешевое образование.

На первом месте по стоимости обучения в России находится МГИМО с ценой одного года обучения в без малого миллион рублей. ВШЭ на втором месте с программой двух дипломов — ВШЭ и Лондонского университета. Год обучения в Вышке стоит 880 тысяч рублей. На третьем месте — Московская государственная консерватория с ценником в 574 тысячи рублей в год. Выучиться менеджменту в МГУ обойдется в 540 тысяч рублей в год. На пятом месте по стоимости обучения в России расположился курс международного менеджмента в СПбГУ. Год обучения здесь оценивали в 2019 году в 506 тысяч рублей.

Согласно исследованию ВШЭ, в маленьких городках с населением до 100 тысяч человек о вузах мечтают 60% школьников. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге о необходимости высшего образования заявили более 73% выпускников.

«Этому есть объяснение. В России существует установка, что высшее образование является большой ценностью и нужно само по себе. Совсем не обязательно, что выпускники планируют поступать в топовые вузы, это могут быть региональные, не очень сильные университеты», — объяснила одна из авторов исследования Маргарита Кирюшина.

в РПЦ между тем высказали уверенность, что в школах ничему не учат, кроме зависти, скверных слов и хамства учителям. Следовательно, детей нужно готовить к будущей родительской миссии, особенно девочек, а хамовитых подростков — казнить или отправлять на галеры. Образование им ни к чему. Об этом заявил протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж».