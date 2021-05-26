Названы российские регионы с высокой опасностью землетрясений

Сильные землетрясения в наступившем году грозят Дальнему Востоку, Северному Кавказу и Алтайскому краю. Такой прогноз в беседе с Ura.ru сделал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

На первое место ученый поставил восточное побережье Камчатки. Там находится зона слияния двух литосферных плит вдоль которой одна часть поверхности земной коры накрывает другую. Это вызывает сейсмическую активность.

«Тихоокеанская плита пододвигается, субдуцирует под Евразийскую плиту», — пояснил Алексей Завьялов. Он подчеркнул, что от движения плит землетрясения грозят Курильским островам и Сахалину. В меньшей степени может пострадать Приморский край.

Еще несколько регионов, которые находятся в зоне сейсмической активности перечислил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Байкал, Алтай, Саяны. Дальше Кавказ и Крым. Это места, где в принципе бывают землетрясения», — сказал он. Также ученый отметил, что сильные землетрясения могут происходить на севере Якутии.

Назвать точные сроки, когда стоит ожидать новых подземных толчков ученый затруднился.

«Сейчас точности прогнозов недостаточно для того, чтобы определить, что будет летом, поэтому мы находимся в такой неопределенности», — подчеркнул он.

«Газета.ru» напомнила, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в минувший вторник на севере Грузии. Подземные толчки ощутили жители Тбилиси, Чечни, Северной Осетии, Дагестана и Ингушетии.