Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами для врачей

В прошлом году врачи в России зарабатывали в среднем по 80,7 тысячи рублей ежемесячно. Однако речь идет об усредненной зарплате. Больше всего получают медики на Чукотке.

Там в 2019 году врачи зарабатывали по 191,4 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

В Ямало-Ненецком автономном округе зарплата составляет 186,1 тысячи рублей. На третьем месте Сахалин с 167,4 тысячи рублей, следом за ним Ненецкий автономный округ и 167,1 тысячи. Пятерку замкнула Магаданская область с 155,5 тысячи.

Меньше всего в 2019 году получали врачи в Ингушетии, (44,6 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (45,1 тысячи). Не сильно больше зарплаты у их коллег из Северной Осетии (45,3 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесской Республики (45,8 тысячи). В Калмыкии труд врачей оценивают в 46,6 тысячи рублей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в конце 2019 года объяснила, от чего зависят оклады медиков. Они устанавливаются на уровне региона и на уровне руководителя медицинской организации.

Ранее российские врачи нашли связь между коронавирусом и ожирением.