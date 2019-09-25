Названы российские регионы с самыми высокими пенсиями

Жители северных областей России традиционно получают самые высокие пенсии. В первом полугодии 2019 года рейтинг субъектов РФ с наибольшим размером пенсий возглавила Чукотка.

Пенсионерам Чукотского автономного округа с января по июнь перечисляли в среднем 24,3 тысячи рублей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

На втором месте оказалась Магаданская область с размером выплат в 21,6 тысячи, а на третьем — Камчатка (21,2 тысячи рублей). В топ-5 регионов вошли также Мурманская область и Якутия, где людям пенсионного возраста выплачивают около 19 и 18,9 тысячи соответственно.

В Дагестане, как оказалось, пенсии самые невысокие — 10,9 тысячи рублей. Пожилые жители Кабардино-Балкарии получают 11 тысяч, а Карачаево-Черкесии — 11,9 тысячи. В Калмыкии пенсионеры могут рассчитывать на среднюю выплату в 12 тысяч рублей, в Ингушетии — на 12,1 тысячи.

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За год пенсии по стране выросли на 6%. В среднем российские пенсионеры получают 14,2 тысячи рублей в месяц.

На севере России выплаты значительно выше из-за повышающих коэффициентов. На размер пенсии, кроме того, влияют трудовой стаж и зарплата.