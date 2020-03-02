Названы российские регионы с самыми скромными размерами ипотеки

Жителей Курской области, республик Марий Эл и Мордовии назвали самыми скромными ипотечными заемщиками. Кредиты, которые они оформляют, небольшие.

Средний размер ипотеки подсчитали специалисты Россельхозбанка, сообщила «Лента.Ру» со ссылкой на материалы кредитной организации.

В Марий Эл, уточнили аналитики, в 2019 году люди брали в среднем 1,12 миллиона рублей в кредит под ипотеку. В Мордовии и Курской области сумма чуть больше — 1,33 и 1,32 миллиона соответственно.

Больше всех в кредит берут жители Москвы и Сахалина. Если первые берут около 4,39 миллиона рублей, оформляя ипотеку, то вторые — 3,44 миллиона.

Эксперты заметили, что за год средний размер ипотечного кредита снизился в Ивановском, Калужском и Адыгейском отделениях банка. В остальных суммы только растут.

В 2019 году, заключили специалисты, по всей России в среднем оформляли ипотеку на сумму в 2,26 миллиона рублей.

На курортах Кубани россиянам обещали ипотеку под 2,7%. Под такие проценты кредит будут выдавать в Анапе, Арбау-Дюрсо и других курортных поселках.