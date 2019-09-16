Названы российские регионы с самыми дорогими ЖКУ

Жители Камчатки и Колымы тратят на жилищно-коммунальные услуги самую большую долю семейного бюджета в России — до 14%. Самые дешевые платежки приходят жителям Дагестана и Ингушетии (5%). Рейтинг российских регионов по этому показателю составило РИА «Новости».

Исследование показывает, что в среднем жители России тратят 9,6% своего бюджета на оплату услуг ЖКХ, что составляет порядка 4,4 тысячи рублей ежемесячно. Причем этот показатель увеличился на 4% по сравнению с 2017 годом.

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Самые дорогие платежки получают жители Камчатского края, доля их расходов достигает 9,7 тысячи рублей в месяц. Наименьшую сумму в абсолютном выражении на ЖКУ тратят на Алтае — 2347 рубля, причем в процентном соотношении это составляет 7,7% от бюджета местных жителей.

Жители Камчатки и Колымы тратят на жилищно-коммунальные услуги самую большую долю семейного бюджета в России — до 14%. Самые дешевые платежки приходят жителям Дагестана и Ингушетии (5%). Рейтинг российских регионов по этому показателю составило РИА «Новости».

Исследование показывает, что в среднем жители России тратят 9,6% своего бюджета на оплату услуг ЖКХ, что составляет порядка 4,4 тысячи рублей ежемесячно. Причем этот показатель увеличился на 4% по сравнению с 2017 годом.

Самые дорогие платежки получают жители Камчатского края, доля их расходов достигает 9,7 тысячи рублей в месяц. Высокие показатели в Магаданской области (14%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), там жители тратят на оплату ЖКУ более восьми тысяч в месяц.

Наименьшую сумму в абсолютном выражении на ЖКУ тратят на Алтае — 2347 рубля, причем в процентном соотношении это составляет 7,7% от бюджета местных жителей. Лидером рейтинга стал Дагестан. Затраты средней семьи на жилищно-коммунальные услуги в республике составляют 4,6% от бюджета — 2445 рублей.

По мнению экспертов РИА «Новости», есть ряд факторов, влияющих на расположение того или иного региона в этом рейтинге.

«Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей», — говорят специалисты.

Также авторы рейтинга учитывали долю населения региона, которая проживает именно в квартирах, то есть наиболее активно пользуется услугами ЖКХ.

«В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов», — заключают эксперты.