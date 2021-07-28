Названы российские регионы с самой большой долговой нагрузкой

Лидерами по росту долговой нагрузки среди российских регионов за первое полугодие 2021 года стали Республика Тыва, Ингушетия и Саха. Такие результаты привело агентство «Прайм», которое провело собственное исследование.

Исследование проводили эксперты РИА Рейтинг. В качестве показателя долговой нагрузки оценивалось отношение госдолга региона на 1 июля к доходам бюджета за последние 12 месяцев.

В итоге самая большая отрицательная динамика была зафиксирована в Республике Тыва. Там долговая нагрузка выросла на 16,5 процентных пункта, поскольку госдолг вырос на 55%. Чуть лучше ситуация в Ингушетии: там уровень нагрузки возрос на 15,3 процентных пункта.

Но в большом количестве регионов страны долговая нагрузка, наоборот, снизилась. Это произошло в 74 субъектах. По данным на 1 января ситуация была совсем другой: тогда долговая нагрузка выросла в 51 регионе России.

Отдельно эксперты отметили ситуацию в двух регионах — Сахалинской области и Севастополе. В обоих госдолга нет вообще.

Ранее в Минздраве составили рейтинг российских регионов по темпам вакцинации населения. Оказалось, что активнее всего ставят прививки от коронавируса жители Чечни. Вторую строчку списка заняла Московская область, третью — Тульская область.