Названы российские регионы-лидеры по кредитному благополучию населения

Специалисты определили российские регионы, в которых кредитное благополучие населения выше всех в стране. В рейтинге оказались ЯНАО, Магаданская область, НАО, Чукотка и Сахалинская область. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, документ оказался в распоряжении «Известий».

Эксперты не видят ничего удивительного в том, какие субъекты РФ возглавили рейтинг. Именно в этих регионах более высокий уровень доходов населения. Помимо пятерки лидеров, в первую десятку по благополучию вошли также Камчатский край, Москва, Якутия, ХМАО и Мурманская область.

Эксперты отметили, что именно означают эти данные. Индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты. Новый рейтинг также был основан на данных Росстата о численности платежеспособного населения — и о том, какова средняя зарплата в каждом из субъектов.

Ранее отличные результаты в мировых рейтингах показали российские вузы. Сразу 60 из них попали в список лучших учебных заведений мира World University Rankings THE по версии британского журнала Times Higher Education.