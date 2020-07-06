Названы российские курорты с самым теплым морем
По мнению Вильфанда, лучше всего купаться в Туапсе, Геленджике, Евпатории и Ялте. Там температура моря уже +26 градусов, сообщил ТАСС. При этом вода +25 градусов в Анапе и +24 градуса в Алуште, добавил Вильфанд. Такие же показатели и на Черноморском побережье Сочи.
Ранее Ростуризм сообщил, что в начале июля курортный сезон стартует в 67 регионах РФ. Глава организации Зарина Догузова отметила, что эти субъекты принимают туристов с соблюдением всех необходимых правил безопасности.
Начало сезона в России отложили из-за эпидемии коронавируса. Сейчас ограничительные меры постепенно снимают. Тем не менее границы с другими государствами до сих пор закрыты. Это значит, что летом-2020 россияне, скорее всего, должны планировать отдых внутри страны.
Эксперт сервиса бронирования жилья недавно рассказал, во сколько обойдется отдых в Крыму.