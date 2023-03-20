20 марта 2023, 03:48
Названы российские города с самыми счастливыми людьми
«Известия»: самые счастливые люди живут в Хабаровске и Астрахани
Эксперты «СберСтрахование жизни» выяснили, в каких городах России живут самые счастливые люди. В список попали Хабаровск, Астрахань и Оренбург, сообщили «Известия».
Исследование провели в преддверии Международного дня счастья, которое отмечается 20 марта. Согласно результатам работы, полностью или в основном счастливыми ощущают себя 80% россиян.
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«Чаще других о довольстве своей жизнью сообщали жители Хабаровска (92%), Астрахани и Оренбурга (по 91%), Набережных Челнов (89%) и Тольятти (88%)», — пришли к выводу эксперты.
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Из числа опрошенных 45% назвали основой благополучия здоровье, 38% — близкие и теплые отношения с семьей, 20% — материальное благополучие и столько же — регулярные встречи с друзьями.
Повседневными занятиями, которые делают их счастливыми, 67% россиян назвали встречи с друзьями и близкими, 21% — качественный сон, 19% — волонтерство и помощь другим людям.
Для комфортной жизни респондентам в среднем нужно 96 тысяч рублей в месяц. В Тюмени счастливыми жителей сделают доходы в 180 тысяч рублей в месяц, в Севастополе — 174 тысячи рублей, в Москве — 144 тысячи рублей.
При этом женщинам требуется более высокий доход, чтобы жить комфортно. Это в среднем 104 тысячи рублей против 84 тысяч рублей у мужчин. Накоплений дамам тоже требуется больше — восемь миллионов рублей, тогда как мужчины называют семь миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что лидером среди отраслей по размеру зарплат в регионах России остается добывающая промышленность. Также высокие заработные платы оказались в сферах интеллектуального труда и финансовых услуг.
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