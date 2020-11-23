Названы российские города с самыми лучшими дорогами

32% респондентов поставили тюменским дорогам оценку «отлично». На втором месте со средним баллом 3,73 оказалась Казань. Тройку лидеров замыкает Москва. Состояние столичных дорог оценили в 3,66 балла.

В первой пятерке рейтинга расположились Набережные Челны (3,65 балла) и Воронеж (3,45 балла). Санкт-Петербург набрал 3,33 балла, а Нижний Новгород — 2,97 балла

Хуже всего, по мнению россиян, дела с дорогами обстоят в Астрахани (2,74 балла), Томске (2,73 балла), Иркутске и Рязани (2,71 балла) и Новосибирске (2,69 балла).

Томские дороги не получили ни одной «пятерки». 47% местных жителей поставили им «неудовлетворительно».

Специалисты провели опрос с 20 октября по 16 ноября. В нем приняли участие по 1500 человек из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников и по 700 россиян из городов-полумиллионников.