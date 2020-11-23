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    23 ноября 2020, 08:16

    Названы российские города с самыми лучшими дорогами

    Андрей Иванов

    Россияне оценили качество дорог в городах по пятибалльной шкале. На первом месте оказалась Тюмень. Никто из участников вопроса не поставил местным дорогам «двойку». Как сообщил РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы, Тюмень получила средний балл 4,18. Он упал с прошлого года на 0,07 балла.
    Названы российские города с самыми лучшими дорогами

    32% респондентов поставили тюменским дорогам оценку «отлично». На втором месте со средним баллом 3,73 оказалась Казань. Тройку лидеров замыкает Москва. Состояние столичных дорог оценили в 3,66 балла.

    В первой пятерке рейтинга расположились Набережные Челны (3,65 балла) и Воронеж (3,45 балла). Санкт-Петербург набрал 3,33 балла, а Нижний Новгород — 2,97 балла

    Хуже всего, по мнению россиян, дела с дорогами обстоят в Астрахани (2,74 балла), Томске (2,73 балла), Иркутске и Рязани (2,71 балла) и Новосибирске (2,69 балла).

    Томские дороги не получили ни одной «пятерки». 47% местных жителей поставили им «неудовлетворительно».

    Специалисты провели опрос с 20 октября по 16 ноября. В нем приняли участие по 1500 человек из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников и по 700 россиян из городов-полумиллионников.