Названы российские города с самым высоким уровнем зарплат

Эксперты во время подсчетов основывались на соотношении среднего заработка и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших российских городах. В такой набор входило 112 товаров и услуг как, например, продукты, услуги ЖКХ, транспорт и прочее.

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Заработная плата (за вычетом НДФЛ) была рассчитана на основе муниципальной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за первое полугодие текущего года.

Самую высокую среднюю зарплату — в 97 тысяч рублей — зафиксировали в столице. На эту сумму в Москве можно приобрести 3,83 набора товаров и услуг.

Следом расположился Южно-Сахалинск — его показатель 90,6 тысяч рублей и 3,81 набора.

В топ-5 городов с самым высоким уровнем зарплат вошли Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Северная столица оказалась на седьмом месте рейтинга. Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора в Санкт-Петербурге — 2,89. Из этого следует, что реальные зарплаты в Петербурге меньше, чем в Москве в 1,3 раза.

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По уровню цен при этом Москва и Южно-Сахалинск находятся на шестой и седьмой строчке соответственно. Самые высокие цены в магазинах в Петропавловск-Камчатском, Нарьян-Маре, Салехарде, Магадане и Якутске, сказано в материале.

Южные города расположились в самом конце рейтинга. Низкое соотношение зарплаты и набора товаров и услуг зафиксировано в городе Шахты в Ростовской области. В Черкесске и Элисте выявили низкую покупательную способность.