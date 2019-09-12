Названы российские города с наибольшим числом свадеб и разводов

Чаще всего пары менялись кольцами в Краснодаре и Благовещенске — 8,4 брака на тысячу местных жителей. На втором месте расположился Санкт-Петербург (8,2), на третьем — Южно-Сахалинск (7,9). Далее Уфа и Ханты-Мансийск (по 7,8). Замыкают топ-5 по количеству городов с наибольшим числом зарегистрированных браков Симферополь, Петропавловск-Камчатский и Магадан (7,7).

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Также Росстат составил рейтинг регионов, где в 2018 году россияне чаще всего вступали в брак. Это статистика также показывает общий коэффициент брачности, то есть количество браков на тысячу человек. Так, на первом месте оказался Санкт-Петербург — там 8,2 брака. На следующих строчках расположились Севастополь (7,6), Сахалинская область (7,5), Камчатский край (7,4), а также Амурская область и Чукотский автономный округ (7,2).

Помимо этого Росстат представил топ-5 городов России, где в 2018 году наблюдалось самое большое количество разводов на тысячу местных жителей. Среди них Салехард (6), Биробиджан (5,6), Калининград (5,4), Ханты-Мансийск (5,3), а замкнули этот список Благовещенск и Южно-Сахалинск (по 5,2).

Также можно ознакомиться с рейтингом регионов с самым большим количеством разводов. Первая строчка в списке досталась Сахалинской области (5,6 развода), вторая — Ямало-Ненецкому автономному округу (5,4), третья — Ханты-Мансийскому автономному округу (5,3). На четвертом месте расположились Калининградская область, Камчатский край и Мурманская область (5,2), а пятое поделили между собой Амурская и Магаданская области (5,1).