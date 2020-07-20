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    20 июля 2020, 13:07

    Названы российские города, где живут самые вежливые люди

    Андрей Иванов

    Самым вежливым городом России признали Нижний Новгород. Именно в нем живет большинство людей, которые тактично общаются с окружающими. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные исследования одного из агентств.
    Названы российские города, где живут самые вежливые люди

    На втором месте по числу вежливых жителей расположился Новосибирск. Третье место досталось Томску.

    В первую десятку городов списка вошли Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. Самый крупный город России — Москва — оказался на 17-м месте рейтинга.

    Специалисты составили этот список на основе результатов опроса, который провели в 20 крупнейших городах России. Респондентов спросили, всегда ли они уважительно общаются с людьми, дают ли во время разговора выразить свою точку зрения собеседнику и могут ли в целом назвать себя вежливыми.

    Ранее аналитики журнала fDi Intelligence и специализированного издания о технологиях и инновациях The Next Web составили рейтинг самых технологичных городов Европы. Москве досталось 18-е место. Первые три позиции у Лондона, Парижа и Дублина.