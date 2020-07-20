Названы российские города, где живут самые вежливые люди

На втором месте по числу вежливых жителей расположился Новосибирск. Третье место досталось Томску.

В первую десятку городов списка вошли Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. Самый крупный город России — Москва — оказался на 17-м месте рейтинга.

Специалисты составили этот список на основе результатов опроса, который провели в 20 крупнейших городах России. Респондентов спросили, всегда ли они уважительно общаются с людьми, дают ли во время разговора выразить свою точку зрения собеседнику и могут ли в целом назвать себя вежливыми.

Ранее аналитики журнала fDi Intelligence и специализированного издания о технологиях и инновациях The Next Web составили рейтинг самых технологичных городов Европы. Москве досталось 18-е место. Первые три позиции у Лондона, Парижа и Дублина.