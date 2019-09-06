Названы российские города, где жители наиболее довольны общественным транспортом
Domofond.ru провел опрос среди 90 тысяч россиян из разных городов страны. Респондентов просили оценить качество работы городского транспорта.
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Второе место заняли Северск (Томская область) и Новый Уренгой (ЯНАО).
А вот самую низкую оценку транспортной системы получил город Шахты Ростовской области — всего 4,2 балла. В этом рейтинге он разделил место с Каменском-Шахтинским, который также находится в Ростовской области, и кемеровским Киселевском.
Жители Шахт пожаловались во время опроса на то, что в транспортной инфраструктуре города очень мало техники и ходит транспорт очень редко.
Отдельно оценили города-миллионники. На первом месте традиционно оказалась Москва с 7,7 балла.
Второе место получила Казань (7,4 балла), а третье — Санкт-Петербург (7,3 балла).