Названы российские города, где жители наиболее довольны общественным транспортом

Domofond.ru провел опрос среди 90 тысяч россиян из разных городов страны. Респондентов просили оценить качество работы городского транспорта.

Лучших перевозчиков общественного транспорта назвали в Подмосковье Подробнее

Второе место заняли Северск (Томская область) и Новый Уренгой (ЯНАО).

А вот самую низкую оценку транспортной системы получил город Шахты Ростовской области — всего 4,2 балла. В этом рейтинге он разделил место с Каменском-Шахтинским, который также находится в Ростовской области, и кемеровским Киселевском.

Жители Шахт пожаловались во время опроса на то, что в транспортной инфраструктуре города очень мало техники и ходит транспорт очень редко.

Отдельно оценили города-миллионники. На первом месте традиционно оказалась Москва с 7,7 балла.

Второе место получила Казань (7,4 балла), а третье — Санкт-Петербург (7,3 балла).