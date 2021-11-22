Названы россияне с самой высокой и самой низкой долговой нагрузкой

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) выяснило, представители каких профессий в России имеют самую высокую и самую низкую долговую нагрузку. Результатами исследования поделился RT.

Самая большая долговая нагрузка оказалась у россиян, которые работают в службах охраны (37,6%), в сфере транспорта и логистики (31%), а также в отрасли образования (30,5%). Кроме того, высокий показатель долговой нагрузки наблюдается в сферах юриспруденции, общепита, СМИ, туризма, медицины и продаж.

Самая низкая долговая нагрузка — у представителей IT-индустрии (14,4%), телекоммуникационной отрасли (16,8%), а также маркетинга, рекламы и PR (20,7%).

В НБКИ отметили, что высокая долговая нагрузка необязательно означает большее количество долгов.

«Очевидно, что это связано не столько с прямой потребностью в дополнительных деньгах, сколько с размером доходов: долговая нагрузка, как известно, рассчитывается как отношение ежемесячных выплат по обслуживанию всех долгов к ежемесячным доходам. Если доходы неравны, при одном и том же размере обязательств показатель долговой нагрузки (ПДН) окажется меньше у того, чья зарплата выше», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.