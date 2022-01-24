Названы россияне, которые могут остаться без страховой пенсии

В России к началу 2022 года насчитывалось свыше 3,8 миллиона самозанятых. Причем большинство из них не платят страховые взносы в пенсионную систему. В этом случае у человека не формируются пенсионные права.

В беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что если человек платит взносы, то он считается работающим и делает отчисления на тех же условиях, что и индивидуальные предприниматели.

В последствии тот период, на протяжении которого платились взносы, будет включен в трудовой стаж. За этот период самозанятому начислят пенсионные коэффициенты.

Но многие не делают таких отчислений, отметила Бибикова. По ее словам, обязывать человека делать взносы в пенсионную систему никто не будет. Но при их отсутствии у человека не формируются пенсионные права.

«В результате такой человек, если и стаж, и коэффициенты он не наберет на других работах, не сможет получить право на страховую пенсию по старости в общеустановленный срок», — отметила Бибикова.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб добавила, что если человек не работал и не набрал необходимый стаж и пенсионные баллы, то рассчитывать он может только на минимальную пенсию.

В наступившем году женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно, смогут получить страховую пенсию по старости. Страховой стаж, требуемый для назначения пенсии, в 2022 году составляет 13 лет. Также для назначения пенсии в этом году нужно не меньше 23,4 пенсионных коэффициента.