Названы россияне, которые имеют право на повышенную пенсию

Право на доплаты и льготы в России есть у тех, кто имеет звание «Ветеран труда». Повышенная пенсия положена заслуженным артистам и россиянам с наградами от государства. Об этом газете «Взгляд» рассказала почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

«Для того, чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание „Ветеран труда“. Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почетные грамоты и звания, благодарности министерств — прим. ред.)» — поделилась Пискунова.

Собеседница издания напомнила, что свои льготники есть и в регионах. Пискунова отметила, что право на дополнительную поддержку можно получить за 40 лет работы в регионе. После этого людям выдают благодарность губернатора, почетное звание и медаль за местные заслуги.

«Исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например, право бесплатного проезда на общественном транспорте», — объяснила Пискунова и уточнила, что такой льготник имеет право на дополнительную поддержку только в собственном регионе.

Ранее глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и области Марина Густова сообщила, что увеличить пенсию в России может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую государство предоставляет отдельным категориям жителей страны.