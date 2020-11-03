Названы риски участия в интернет-опросах

Онлайн-опросы могут привести к потере денег. Поэтому стоит относиться к ним настороженно и не вписывать лишнюю информацию.

«Зная персональные данные и реквизиты платежных инструментов жертвы, злоумышленник может совершать попытки расходных операций по ее банковской карте. Более того, он может получить полный доступ, например, к дистанционному банковскому обслуживанию», — рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Его слова приводит агентство «Прайм».

Поэтому нельзя при опросах вписывать данные банковских карт и одноразовые пароли из сообщений. Также должны насторожить обещания получить много денег за опрос или большую скидку. Обычно опросы оплачиваются суммами в несколько сотен рублей. Если же пользователю обещают намного больше, то это, скорее всего, обман.

Важно обращать внимание и на время прохождения опроса. Если на сайте сказано, что это займет всего пару минут, то снова возникают сомнения. Настоящие интернет-опросы обычно длятся минимум полчаса.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана, при которой они похищают деньги со счетов россиян, вынуждая их брать кредиты.